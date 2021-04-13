14 квітня в православ'ї вшановують пам'ять преподобної Марії Єгипетської
За життя вона була блудницею, але згодом розкаялася.
Життя Марії Єгипетської - це зразок покаяння і своєчасного усвідомлення помилок. Серед віруючих вважається, що молитви саме до цієї преподобної допомагають позбутися від блудних і нечестивих думок.
Наші предки 14 квітня проводили в молитвах і співах, запитуючи очищення душі, а так само захисту будинку від пристріту і порчі.
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Вважалося, що якщо на Мар'ю вдарить гроза, найближче літо пройде без значних опадів.
Вночі дивилися на зірки - їх відсутність на небі обіцяло швидке і тривале потепління.
Що не можна робити 14 квітня:
- лаятися;
- робити прибирання в будинку;
- лаятися в будинку;
- планувати та працювати над новими справами.
Що треба робити 14 квітня
Цей день потрібно провести в суворій стриманості - як в їжі, так і в поведінці. Також Святій моляться про жіночі проблеми.
Нагадаємо, цього року свято Великодня у православних віруючих припадає на 2 травня, а 1 травня в Україні відзначають Міжнародний день праці. Обидва свята є державними і випадають на вихідні дні.
Тому українці отримають відразу 4 вихідних - з 1 по 4 травня.
Нагадаємо молитву про термінову допомогу Господа: слова, які допоможуть подолати будь-які проблеми.
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