У Верховній Раді України зареєстрували дещо неординарний законопроєкт, метою якого є захист морських ссавців і акул

Про це повідомляє Politeka з посиланням на офіційний сайт українського парламенту.

Так, на порталі Верховної Ради з'явився проєкт закону, спрямований на "захист морських ссавців і чужорідних видів акул".

Слід зазначити, що даний законопроект зареєстровано під номером 5366. Його подали сьогодні, 13 квітня, а підписи під ним залишили 11 нардепів. Найбільше серед ініціаторів було представників партії "Слуга народу".

Зокрема, серед ініціаторів значаться Анна Скороход, Ігор Кривошеєв, Євген Брагар, Микола Галушко та Олександр Качура. Також у цьому списку можна побачити нардепів від партії "За майбутнє": Тараса Батенка, Антона Полякова, Ірину Констанкевич, Віктора Балогу та Дмитра Лубинця. Також ініціатором проєкту закону став Максим Єфімов з депутатської групи "Довіра".

Даний документ передбачає внесення змін в низку законів України про захист морських ссавців і чужорідних видів акул. На жаль, на даний момент на офіційному сайті Верховної Ради відсутній сам текст проєкту, тому поки що немає інформації щодо суті нової ініціативи нардепів.

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