Українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15-м розміром бюсту, показала, як розважається в Єгипті
Модель прославилася на всю країну, завдяки своїм пишним достоїнствам, пише Politeka.net. Красуня спеціально вибирає найвідвертіші вбрання з глибоким декольте, щоб показати груди у всій красі.
Цього разу зірка також позувала в спокусливому вбранні - вона одягла червоний купальник з великим декольте, з якого просто "вистрибував" 15-тий розмір. (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки)
Також модель була в чорному халатику з квітковим принтом. Вона його розчахнула, і грала краями тканини, додаючи кадрам більшої ефектності.
Кузнєцова пройшлася по вулиці під музику, а потім залізла в жовтий автомобіль, зачаровуючи плавними рухами своїх "кульок" - пишних форм.
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"Купила хаммер😂 🤣", - підписала відео українська знаменитість.
За 40 хвилин публікація зібрала понад 1000 переглядів і багато захоплених коментарів.
"Милонько, ти чудова 😍 🔥 давай побільше таких крутих відео", "добрий вечір", " краща, кого я знаю 😍 твій контент можна дивитися вічно️️", " дуже круте відео, давайте більше таких в стрічці🔥", " Мило, ти дуже красива і крутий купальник у тебе. Відео з хамером супер 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️", "Хаммер відмінний 🔥 😂 тобі дуже підходить така машинка😎", "здається в пісні слово "fake", а Милочка - all natural! 😉 ", "Це пробник)", - написали користувачі мережі.
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