Дружина героя шоу "Холостяк-10" Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун, похвалилася животиком

Модель, яка стала першим ангелом Victoria's Secret з України, зараз знаходиться в положенні, передає Politeka.net. Красуня разом з чоловіком чекають, коли на світ з'явиться їхня дочка, Аріана.

Тим часом красуня не втомлюється ділитися знімками, на яких показує кругленький животик. Так, на одному з останніх кадрів Даша позувала в гарній сукні на бретельках-ланцюжках. Наряд мав глибоке декольте, що надавало образу особливої пікантності.

Акуратна зачіска з ніжними хвилями і макіяж з акцентом на очі - в результаті вийшов жіночний лук від майбутньої матусі, яка показала, наскільки пощастило її чоловікові.

"Фотошоп страшна річ😅 🤪 якби я і в житті була худою, тоді можна було і в декрет в модельному не йти🙈 😂", - написала дружина "холостяка".

За годину публікація зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"А ніхто нічого і не фотошопив, крихітко", " ви дуже жіночна і зачаровуєте! На фото можна дивитися нескінченно🥰", "хоч і Фотошоп, але фото чарівне. І ви прекрасна☺", " Ваааууу❤️ дуже дуже❤️ Краса!!!", "Чудово👏👏👏😍😍😍", "😂)) класне фото", " дівчина вамп🔥", "ти красуня", "вогонь", " нереальна красуня 😍", "Дашуничко, тобі дуже личить вагітність", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Даша Хлистун розповіла, що Макс Михайлюк перший написав їй в Instagram. Обидва стали спілкуватися, а потім закохалися один в одного.

Нагадаємо, що дружина " Холостяка "Михайлюка показала себе на останніх термінах вагітності:"великий торчун".

Як повідомляла Politeka, вагітна дружина " Холостяка "Михайлюка зізналася, що сталося з її кращими подругами:"Грубо, але як є".

Також Politeka писала, що дружина " Холостяка "Михайлюка на останніх термінах вагітності сильно змінилася:"Дочка віджала всю красу".