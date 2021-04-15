Відома українська актриса Ірина Сопонару, зірка "жіночого кварталу", показала стильний образ
Як пише Politeka.net, Ірина Сопонару є однією з найпопулярніших красунь "жіночого кварталу". Дівчина вже зібрала сотні тисяч фанатів в Instagram, де регулярно радує українців стильними образами.
Зірка цього разу опублікувала фото, де позувала в штанях і туфлях. Ірина показала у всій красі бездоганні ніжки, показавшись на повний зріст.
"Сонячна душа", - написала зірка під фото.
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Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Мене засліпило від такої краси", " найкраще з супер відпочинку!", "З добрим ранком, сонечко! Сяй весь день!", "Ірина, ти принцеса"," красуня","найкрасивіша людина в світі".
Ми писали, що відома українська актриса, зірка "жіночого кварталу" Ірина Сопонару показала, як потрібно спокушати чоловіків.
На свіжих фото, які Ірина опублікувала в Instagram, вона показала кадри з нового випуску «жіночого кварталу». На фото Ірина постала в міні і леопардовому халатику. Вона сиділа на диванчику і простягала ніжки до колеги, спокушаючи його.
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