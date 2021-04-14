Харківський журналіст розповів про жахливі побутові умови в ковідній лікарні

Про досвід лікування коронавірусу в Чорнобильській лікарні Харкова Євген Мірошниченко написав у своєму блозі на 057.ua.

За словами журналіста, палата, в яку його госпіталізували, була розрахована на чотирьох осіб - всі місця були зайняті.

Туалет був один на дві палати, тобто на вісім чоловік. Душа не було зовсім.

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Крім того, Євген приголомшив розповіддю про тарганів у палаті:

"Таких великих тарганів я не бачив навіть у своєму студентському гуртожитку. Вночі вони просто "стрибали" на тебе і кусали, в результаті чого спати без футболки було неможливо, а всі продукти аж до кави і чаю доводилося зберігати в холодильнику", - ошелешив Харківський журналіст.

За словами Євгена Мірошниченка , щоночі він чув нелюдські крики пацієнтів, у тому числі і в його палаті.

"У другу ніч мого перебування в лікарні пенсіонер, який був у досить важкому стані, почав несамовито кричати і навіщось вирвав кисневу точку, що забезпечувала, по суті, його життя. Незважаючи на повну дезорієнтацію, мені довелося дуже швидко вибігти в коридор і покликати на допомогу медичний персонал. В результаті літнього чоловіка прив'язували до ліжка 5-6 чоловік. Весь наступний день пенсіонер був прив'язаним, а замість кисневої точки його підключили до сипап-апарату", - розповідає Євген.

За словами журналіста, лікарі, медсестри та санітарки Чорнобильської лікарні працюють на повну і роблять все від них можливе в таких умовах праці.

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