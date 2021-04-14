Відома співачка Ліда Лі(Lida Lee), яку продюсує Монатік, показала себе, розповіла про інтерв'ю
Як пише Politeka.net, Ліда Лі раніше була у Дмитра в якості бек-вокалістки, а після цього Монатік зайнявся просуванням красуні. Дівчина просуває себе різними способами, не забуваючи і про соціальні мережі.
Цього разу Ліда опублікувала кілька фото в Instagram, на яких була в білій сукні з декольте і чорній сукні з вирізом до стегна.
"Про життя на швидкостях, усвідомленості і електрокарі вже в новому спецпроекті для Vogue. Ягуар у мене асоціюється з почуттями: палка пристрасть, сексуальність, граціозність, прудкість, стиль, строгість, розкіш і жіночність. Кожна дівчина відчуває себе справжньою пам'яткою, сідаючи за кермо цього автомобіля", - написала Ліда Лі.
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Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали коментарі:
"Які гарні фото", "Ліда, люблю", "шикарна", "Машинка тобі підходить", "Ну вже дуже красива", "1-е фото на Ольгу Куриленко схожа".
Ми писали, що набираюча популярність українська співачка Ліда Лі показала вражаюче перетворення в фатальну красуню прямо в спальні.
На початку відео співачка безтурботно стрибає під музику на ліжку в милій червоній піжамці з довгими рукавами і штанами.
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