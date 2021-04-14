У Запоріжжі одну з ям на дорозі засипали зліпками людських щелеп

Як передає Politeka.net, кричущі кадри опублікували в місцевому пабліку в Instagram (щоб подивитися - доскролльте сторінку до кінця)

"На Бабурці освоюють новий прогресивний метод ремонту доріг", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно навіть прізвища та імена клієнтів, для яких вони виготовлялися.

Ролик викликав ажіотаж серед українців, які під постом змагалися в гостроті опису казусної ситуації.

"Зубна фея взялася за дороги", "Водії, чиї зуби залишилися в цих ямах", " Як тобі таке Ілон Маск", "Технології майбутнього. Зуби зробили, і дороги зробимо", "Цей матеріал після дощу вгризається в покриття планети утворюючи міцне покриття, яке має ефект чудового зчеплення з автомобільною гумою. Потрібно тільки почекати", - писали в коментарях під постом.

Нагадаємо про НП на залізниці: зійшов з рейок поїзд з пасажирами, багато жертв і перші кадри.

Як повідомляла Politeka, страшна аварія сколихнула Харків, є жертви: "вантажівка влетіла на повному ходу", фото.

Також Politeka писала, що трагедія сталася під Вінницею: життя дітей обірвалися під колесами п'яного водія, кадри ДТП.