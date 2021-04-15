Відома співачка, фронт-вумен групи "The Hardkiss" Юлія Саніна покрасувалася в чоловічій компанії в шикарному вбранні, що підкреслює фігуру співачки

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Юлія Саніна розмістила шикарне фото в компанії своєї групи, у вишуканій розкішній сукні, що підкреслює її фігуру.

Дівчина не просто так розмістила таке фото, вона звернулася до шанувальників, заявивши, що багато хвилюються з приводу майбутнього концерту в кінці травня в НСК Олімпійський, і запевнила, що група постійно моніторить ситуацію, і продовжує готуватися до концерту. Юлія пише:

"Друзі! Нам частіше і частіше надходять питання з приводу нашого концерту 29 травня на НСК. Звичайно, я бачу всі ваші коментарі з цього приводу. Ми продовжуємо готуватися і стежимо за ситуацією, яка, як сьогоднішнє Київське небо — на жаль, поки "без прояснень". Обіцяю: про всі наші новини ви будете дізнаватися першими. Все ще сподіваюся, що новини будуть тільки хороші, keep in touch!"

Також дівчина запитала, що думають шанувальники з приводу ситуації з карантином і майбутнім концертом.

На що фанати люто заявили, що хочуть концерт, тому, що занадто скучили:

"Якщо через локдауну перенесуть концерт, я їм такий майдан учиню😤", "Ми дуже хочемо на концерт!!!!!! Бо стільки очікувати вже просто сил нема!!!!! Хочеться нарешті нормально пострибати і поспівати в унісон!!!!", "Та побачити найкращих друзів!!!! Чекаю зустрічі з вами😍❤️", "Чекаємо 29 травня і сподіваємося що карантин не завадить️️", "Головне щоб був концерт, і прокайфувати з тобою❤️", "отримати і віддати емоції) а з іншим прорвемося😊", "Їхатиму зі Львова, треба, щоб концерт відбувся 🙈", "Там на Олімпійському стільки місця - що дистанція дозволяє. Ми не бачилися цілу вічність😢" - зізналися фанати, що не готові знову чекати перенесення концерту.

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