У Житомирі з'явилися шибениці для боржників по комуналці

Як передає Politeka.net, про це повідомив у сюжеті "ТСН"( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Оголошення з текстом "Вони не заплатили внески ОСББ" з'явилися на боксерських грушах, які повісили у дворі мешканці будинку на суботнику.

Хто придумав таке попередження для людей - невідомо.

Як розповів голова ОСББ квартир, які заборгували за 2-3 роки в будинку — п'ятеро.

"Зараз вони отримали попереджувальні листи, що документи подаю до суду", - зазначив він.

За його словами, така в такій ініціативі немає нічого поганого, але хто придумав повісити таке оголошення він не знає.

Зазначимо, що загальна сума заборгованості серед українців за квартплату становить понад 82 мільярди гривень.

За даними Держстату, найбільше люди заборгували за газ і гарячу воду: 34 млрд і 27 млрд гривень відповідно. Найменша заборгованість за вивезення сміття.

Нагадаємо, тарифи на комуналку різко підскочать, влада готує весняний сюрприз.

Як повідомляла Politeka, "Нафтогаз" і Кабмін вирішили, скільки доведеться платити українцям і що буде з боргами.

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