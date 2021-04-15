Православні 16 квітня вшановують пам'ять про преподобного Микита Сповідника, який жив у 8-9 століттях

У народі вірили, що в цей день прокидався водяний, якого потрібно було як слід задобрити.

Домовик всю довгу зиму міцно спав у найглибшому вирі водойми. Тому прокидається він під час розливу річки дуже голодним, і, якщо рибалки не «зустрічають» його гостинцями.

Прикмети на 16 квітня

Тривалий гуркіт грому прогнозують негоду на кілька днів вперед.

Якщо 16 квітня випадає дощ, то весну рано чекати не варто.

Південний вітер говорить про те, що ярі будуть відмінно рости.

Березовий сік у великих кількостях символізує дощове літо.

Постарайтеся в цей день нікому нічого не обіцяти, не перебуваючи в повній впевненості, що ви зумієте стримати дане слово. Навіть об'єктивні обставини не повинні перешкодити вам зберегти репутацію чесної і відповідальної людини.

Також в цей день небажано купатися в басейні, виконувати полив рослин, ходити на риболовлю, будувати платини, відводити воду.

Нагадаємо, цього року свято Великодня у православних віруючих припадає на 2 травня, а 1 травня в Україні відзначають Міжнародний день праці. Обидва свята є державними і випадають на вихідні дні.

Тому українці отримають відразу 4 вихідних - з 1 по 4 травня.

Нагадаємо молитву про термінову допомогу Господа: слова, які допоможуть подолати будь-які проблеми.

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