Православні 16 квітня вшановують пам'ять про преподобного Микита Сповідника, який жив у 8-9 століттях
У народі вірили, що в цей день прокидався водяний, якого потрібно було як слід задобрити.
Домовик всю довгу зиму міцно спав у найглибшому вирі водойми. Тому прокидається він під час розливу річки дуже голодним, і, якщо рибалки не «зустрічають» його гостинцями.
Прикмети на 16 квітня
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- Тривалий гуркіт грому прогнозують негоду на кілька днів вперед.
- Якщо 16 квітня випадає дощ, то весну рано чекати не варто.
- Південний вітер говорить про те, що ярі будуть відмінно рости.
- Березовий сік у великих кількостях символізує дощове літо.
Постарайтеся в цей день нікому нічого не обіцяти, не перебуваючи в повній впевненості, що ви зумієте стримати дане слово. Навіть об'єктивні обставини не повинні перешкодити вам зберегти репутацію чесної і відповідальної людини.
Також в цей день небажано купатися в басейні, виконувати полив рослин, ходити на риболовлю, будувати платини, відводити воду.
Нагадаємо, цього року свято Великодня у православних віруючих припадає на 2 травня, а 1 травня в Україні відзначають Міжнародний день праці. Обидва свята є державними і випадають на вихідні дні.
Тому українці отримають відразу 4 вихідних - з 1 по 4 травня.
Нагадаємо молитву про термінову допомогу Господа: слова, які допоможуть подолати будь-які проблеми.
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