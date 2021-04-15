Олімпійська чемпіонка Оксана Баюл звернулася до українців зі словами підтримки і розповіла, в якому випадку повернеться на батьківщину
Як передає Politeka.net, про життя за кордоном колишня спортсменка розповіла Марічці Падалко в прямому ефірі
Баюл стала першою українкою, яка тріумфувала на Олімпіаді. Вона з 1994 року живе в США, але зберігає українське громадянство.
Чемпіонка зізналася, що мріє повернутися в Україну, побувати на могилах мами і тата і показати доньці своє рідне місто.
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За словами чоловіка Оксани, їй навіть не виплатили призові за перемогу на Олімпіаді, тому її повернення на батьківщину недоречне, поки влада не піде колишній спортсменці на зустріч.
"Ми готові почати з чистого аркуша. Але і Україна повинна зробити крок назустріч", - сказав Карло.
Також Оксана сказала слова підтримки українцям.
"Я бажаю Україні процвітання, щоб у всіх українців все було добре. Я знаю, що в Україні звичайним людям дуже важко жити, особливо фінансово, я все одно хочу побажати вам, щоб ви не здавалися", - заявила колишня спортсменка.
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