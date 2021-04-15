Олімпійська чемпіонка Оксана Баюл звернулася до українців зі словами підтримки і розповіла, в якому випадку повернеться на батьківщину

Як передає Politeka.net, про життя за кордоном колишня спортсменка розповіла Марічці Падалко в прямому ефірі

Баюл стала першою українкою, яка тріумфувала на Олімпіаді. Вона з 1994 року живе в США, але зберігає українське громадянство.

Чемпіонка зізналася, що мріє повернутися в Україну, побувати на могилах мами і тата і показати доньці своє рідне місто.

За словами чоловіка Оксани, їй навіть не виплатили призові за перемогу на Олімпіаді, тому її повернення на батьківщину недоречне, поки влада не піде колишній спортсменці на зустріч.

"Ми готові почати з чистого аркуша. Але і Україна повинна зробити крок назустріч", - сказав Карло.



Також Оксана сказала слова підтримки українцям.

"Я бажаю Україні процвітання, щоб у всіх українців все було добре. Я знаю, що в Україні звичайним людям дуже важко жити, особливо фінансово, я все одно хочу побажати вам, щоб ви не здавалися", - заявила колишня спортсменка.

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