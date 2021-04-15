У Київській області вдалося знайти дворічну дитину
Як передає Politeka.net, про це повідомили на Facebook-сторінці МВС України.
Про його зникнення стало відомо 14 квітня. До чергової частини Іванківського відділення поліції Вишгородського РУП надійшло повідомлення про те, що в селі Рагівка Київської області з двору зник малолітній Богдан Униченко.
Мати дитини виявила відсутність сина близько 16.00 і з тих пір намагалася знайти хлопчика власними силами, проте так і не відшукала дитину і звернулася в поліцію.
До пошуків хлопчика було залучено понад 200 осіб і навіть вертоліт.
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Тільки сьогодні, через майже добу пошуків, дитину вдалося знайти.
"Знайшли хлопчика! Це найкращий у житті подарунок оперативникам поліції Київської області на День карного розшуку! Спасибі всім!",- йдеться в повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що в місті Кам'янському Дніпропетровської області перехожі виявили новонароджену дитину. На щастя, немовля було живим. Дитину залишили біля залізничного переїзду в пакеті і брудних пелюшках.
Зараз медики займаються дитиною, у даній справі працює оперативно-слідча група.
Нагадаємо, у Києві судитимуть жінку, яка продала свою дитину китайській парі: "отримала 400 тисяч гривень...".
Як повідомляла Politeka, киянка влаштувала домашні пологи по Skype і поплатилася: що відомо про стан дитини.