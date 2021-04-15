У Київській області вдалося знайти дворічну дитину

Як передає Politeka.net, про це повідомили на Facebook-сторінці МВС України.

Про його зникнення стало відомо 14 квітня. До чергової частини Іванківського відділення поліції Вишгородського РУП надійшло повідомлення про те, що в селі Рагівка Київської області з двору зник малолітній Богдан Униченко.

Мати дитини виявила відсутність сина близько 16.00 і з тих пір намагалася знайти хлопчика власними силами, проте так і не відшукала дитину і звернулася в поліцію.

До пошуків хлопчика було залучено понад 200 осіб і навіть вертоліт.

Тільки сьогодні, через майже добу пошуків, дитину вдалося знайти.

"Знайшли хлопчика! Це найкращий у житті подарунок оперативникам поліції Київської області на День карного розшуку! Спасибі всім!",- йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що в місті Кам'янському Дніпропетровської області перехожі виявили новонароджену дитину. На щастя, немовля було живим. Дитину залишили біля залізничного переїзду в пакеті і брудних пелюшках.

Зараз медики займаються дитиною, у даній справі працює оперативно-слідча група.