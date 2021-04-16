Зірка Студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна перетворилася на незвичайну диву з пов'язкою з крил на голові

Не так давно артистка розповіла, що у неї була одна проблема, яка нерідко заважала їй працювати. Справа в тому, що Катерина досить часто спізнювалася, навіть її бабуся лаяла за це. І тільки після того, як вона прийняла ситуацію, вона «перестала змушувати людей чекати і зрозуміла, як же була не права». Причому супроводила роздуми Катерина красивим фото.

Цього разу артистка поступила також, вона поділилася незвичайним і чуттєвим кадром, на якому позувала в неймовірному образі ангела з крилами на голові, а також додала глибокодумний підпис:

« - А що б ти хотіла на сніданок?

- Щоб мене любили«, - написала зірка»жіночого кварталу".

Примітно, що позувала Катерина без одягу і прикрилася руками, щоб приховати зайве, не світивши власним тілом навіть зі спини.

Також артистка "жіночого кварталу" поділилася новим постом у своєму Instagram. У ньому Нікітіна зізналася шанувальникам, що раніше постійно робила те, що дратує дуже багатьох людей: спізнювалася.

«Я раніше, дуже часто спізнювалася...Моя бабуся, мене постійно за це лаяла! І я у свій час злилася, а потім нарешті перестала змушувати людей чекати і зрозуміла, як же вона була права! Вдячна їй за це! Запізнення вбиває хорошу думку про тебе! І це факт!» ,- написала гумористка.

"Дуже красива" « "Красоточка збиває з ніг", " ти че така зухвала а? Вогонь", " супер яка граціозна, ніжна, чарівна, чарівна карколомна)) левиця», - пишуть люди в коментарях.

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