Українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15-м розміром бюста, неперестает інтригувати образами на відпочинку в Єгипті

Відома в соціальній мережі Instagram альтернативна модель і красуня з рекордним натуральним розміром бюста забула про скромність, адже пишається пишними грудьми 15 розміру. Заради того, щоб зберегти титул першої дівчини з такими формами, вона навіть відмовляється худнути, щоб полегшити собі життя в плані зручності.

Міла запевняє, що тяжкість форм її не турбує, а особливого дискомфорту вона не відчуває, до неї адже завжди підвищена увага, куди б вона не пішла. До слова, що б не одягла Мила на себе, наряд незмінно вважається відвертим. Приховати такий бюст просто неможливо.

Тому цього разу Кузнєцовій також вдалося підкорити фанатів. Міла опублікувала ролик в сторіс Instagram, як прогулюється по курортній зоні в акуратному смарагдовому бікіні. Причому ліф ледь прикрив гідності, а сама груди 15 розміру навіть не помістилася в камеру, що Кузнєцову, втім, не збентежило.

Також модель була в чорному халатику з квітковим принтом. Вона його відчинила, і грала краями тканини, додаючи кадрам більшої ефектності.

Кузнєцова пройшлася по вулиці під музику, а потім залізла в жовтий автомобіль, зачаровуючи плавними рухами своїх "кульок" - пишних форм.

"Ну і Милочка, ти чудова 😍 🔥 давай побільше таких крутих відео", " дуже круте відео, давайте більше таких в стрічці🔥", " мила, ти дуже красива і крутий купальник у тебе. Відео з хамером супер", " Хаммер відмінний 🔥 😂 тобі дуже підходить така машинка😎", "здається в пісні слово "fake", а Милочка - all natural! 😉 ", "Це пробник)", - написали користувачі Мережі.

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