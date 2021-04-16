Популярна співачка Даша Астаф'єва показала палкі кадри з нової фотосесії
Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Даша Астаф'єва нещодавно загриміла в лікарню з важким діагнозом - внутрішня кровотеча. Красуня вже поправилася і навіть повернулася до роботи, про що розповіла в недавньому інтерв'ю. А тепер показала фанатам у своєму мікроблозі Instagram палкі кадри з нової фотосесії, у підписі до яких поділилася своїми секретами краси.
На нових фотографіях Даша відображена на тлі високих зелених рослин, вона млосно позує, демонструючи всі принади ідеальної фігури. Перед камерою співачка з'явилася у вузькій сукні-олівці на бретельках зеленого кольору, яка стиснула і підкреслила її розкішне декольте і спокусливі форми. Волосся красуні зібрані в акуратну зачіску, а на її обличчі легкий макіяж і мила посмішка.
У підписі до фотографій Астаф'єва написала: "Цього року, весна грає з нами в ігри на виживання! Але, всі ми чекаємо сонце, посмішки, легкі сукні і головне – стан закоханості! Що ймовірніше в разі впевненості і любові до себе. Ну а поки, мій особистий, весняний рейтинг топ-засобів, в які я остаточно і безповоротно закохана". А далі перерахувала список коштів, якими користується для підтримки краси. Шанувальники в захваті від нових знімків Даші, її завалюють компліментами в коментарях до фото.
Екс-чоловік Ані Лорак після примирення показав сімейну ідилію, возиться з дочкою і новим малюком: "Це моя..."
"Виконував пісні Олега Винника": Розсекречена особистість загадкового красеня, який покусився на "вовчиць"
Вєрка Сердючка "заткнула" за пояс відомого співака, кадр "порвав" мережу: "Всі тирять..."
Одружений син Григорія Чапкіса потрапив під чари небезпечної та вільної Тіни Кароль: "Вогонь!"
На розкішну віллу Катерини Кухар навідався непроханий гість, не побоявся навіть чоловіка: "Не чіпай його..."
Нагадаємо, ми розповідали про те, Даша Астаф'єва загриміла в лікарню зі страшним діагнозом, співачка приголомшила подробицями.
Як повідомляла Politeka, Астаф'єва і Нікітюк в безсоромних міні затьмарили ефектними формами саму Каменських: "Банда красунь!".
Також Politeka писала, що Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" підловила Дашу Астаф'єву в той самий момент:"Бюстгальтер не...".