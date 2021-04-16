Популярна співачка Даша Астаф'єва показала палкі кадри з нової фотосесії

Як повідомляє Politeka.net , відома українська співачка Даша Астаф'єва нещодавно загриміла в лікарню з важким діагнозом - внутрішня кровотеча. Красуня вже поправилася і навіть повернулася до роботи, про що розповіла в недавньому інтерв'ю. А тепер показала фанатам у своєму мікроблозі Instagram палкі кадри з нової фотосесії, у підписі до яких поділилася своїми секретами краси.

На нових фотографіях Даша відображена на тлі високих зелених рослин, вона млосно позує, демонструючи всі принади ідеальної фігури. Перед камерою співачка з'явилася у вузькій сукні-олівці на бретельках зеленого кольору, яка стиснула і підкреслила її розкішне декольте і спокусливі форми. Волосся красуні зібрані в акуратну зачіску, а на її обличчі легкий макіяж і мила посмішка.

У підписі до фотографій Астаф'єва написала: "Цього року, весна грає з нами в ігри на виживання! Але, всі ми чекаємо сонце, посмішки, легкі сукні і головне – стан закоханості! Що ймовірніше в разі впевненості і любові до себе. Ну а поки, мій особистий, весняний рейтинг топ-засобів, в які я остаточно і безповоротно закохана". А далі перерахувала список коштів, якими користується для підтримки краси. Шанувальники в захваті від нових знімків Даші, її завалюють компліментами в коментарях до фото.

Нагадаємо, ми розповідали про те, Даша Астаф'єва загриміла в лікарню зі страшним діагнозом, співачка приголомшила подробицями.

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