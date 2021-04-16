Астролог Павло Глоба назвав знаки зодіаку, яким варто бувальщина обережніше в квітні

За словами фахівця, у другій половині місяця вам не бажано брати участь у сумнівних фінансових операціях і уникати авантюр, передає "MK".

Львів і стрільців, за слова фахівця, чекає стресовий період, який може обернутися конфліктами на роботі і вдома. Глоба радить уникати будь-яких спірних ситуацій у квітні.

Астролог попереджає, що народженим під сузір'ям Діва варто побоюватися будь-яких дій з вогнем. За словами Глоби, ви можете постраждати в НП, яка буде пов'язана з електроприладами.





У квітні хвороби можуть не тільки перекреслити всі плани Близнюків, Водоліїв і Терезів, але і згубно позначитися на їхньому здоров'ї. Астролог попереджає, захворювання будуть пов'язані з дихальними шляхами, тому в цей період вам варто особливо обережними зі своїм здоров'ям.

Раніше Глоба попередив про непростий період з грошима у чотирьох знаків Зодіаку.

Фахівець запевняє, що середина квітня у фінансовому плані не задасться у Водоліїв, раків, стрільців і Тельців.

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