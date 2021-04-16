Юна дівчинка сіла не в той тролейбус і загубилася



Як передає Politeka.net, історію маленької Киянки розповіли на Facebook-сторінці МВС України.

Пропажі маленьких дітей почастішали в Україні, а недавні події під Києвом і зовсім сколихнули всю країну. Дворічний Богдан провів цілу ніч один в лісі, але на щастя, його вдалося знайти і доставити неушкодженим батькам.

Схожий випадок стався і кілька тижнів тому в Києві.

Столичні патрульні отримали виклик про знайдену дитину на проспекті Романа Шухевича в Києві. Заявниця розповіла, що виявила дівчинку, яка довгий час стояла на зупинці громадського транспорту і виглядала розгубленою.

Як виявилося, 10-річна дівчинка пішла гуляти, сіла не в той тролейбус і загубилася. Весь цей час у неї був телефон і вона спілкувалася з мамою, але розповісти їй правду боялася.

Дівчинка говорила матері, що з нею все добре, і вона гуляє на майданчику. Жінка була дуже здивована, коли їй подзвонили патрульні і повідомили, що знайшли її дочку в іншому районі міста.

Нагадаємо, під Києвом зникла дитина, йдуть розшуки.

Як повідомляла Politeka, у столиці накрили торговців фальшивими документами.

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