Починаюча модель і співачка Соня Євдокименко, внучка знаменитої співачки Софії Ротару,

Молода співачка, альтернативна модель Соня Євдокименко намагається вести активно свій профіль в Instagram, щоб привертати увагу шанувальників до себе. Завдяки тому, що дівчина часто змінює образи і активно займається собою, вона може з легкістю продемонструвати дійсно модельні форми.

Відзначимо, останні кілька років Соня вчиться в Нью-Йорку, так як навчається у відомій школі Дизайну. У своєму Instagram Соня показує не тільки себе на пробіжках або прогулянках в парках. Дівчина також розповідає про своє життя, знімає пейзаж, яким захоплюється і дивує кадрами з відпустки.

Цього разу в маленькій чорній сукні Соня не тільки підкреслила струнку і витончену фігуру, але і захопила простотою свого образу під час прогулянки на узбережжі пізно вечір. На заході Соня пройшлася по берегу, розпустивши волосся і знявши взуття, щоб помочити ноги у воді. Кадри з красивим пейзажем і самою Сонею сподобалися шанувальникам:

"Краса️️✨; Краса!💜 ; Божественно! ❤ ️ ; В гармонії зі світом; влітку в Крим?».

Також внучка Ротару здивувала образом в простій сірій толстовці-ТОПі з укороченим низом. Дівчина продемонструвала плоский живіт і яскраво посміхалася на камеру. А потім перевела об'єктив, хвалячись ідеальним видом, що відкривається з тієї точки огляду, де вона стояла. Не так давно Соня помітила, що скинула зайве і схудла, домагаючись таких форм, як завжди хотіла.

Також Софія показала сонячну і досить вдалу ранкову пробіжку. Перед камерою задоволена дівчина позувала в коротенькому чорному топі і міні-шортиках. Волосся вона просто зав'язав, а на обличчі не було і сліду від макіяжу.

"Прийшов час поворухнутися", - написала на фото Соня.

Нагадавши, спокуслива внучка Ротару поманила в темряву, млосно відчинивши плащик: "Нічого собі, погляд Софії Михайлівни...".

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