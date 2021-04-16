Український фотограф Соня Плакидюк, суддя "Супер топ-модель по-українськи", показала стильний образ і худі ніжки
Як пише Politeka.net, успішний український фотограф Соня Плакидюк стала дуже популярна після проекту "Супер топ-модель по-українськи". Красуня зібрала сотні тисяч фанатів в соціальній мережі Instagram, де публікує свої цікаві образи.
Цього разу Соня опублікувала знімок, де сиділа в модному плащі і колготках на стільці, закинувши ногу за ногу. Дівчина зробила високий хвіст, омолодившися, а в руках тримала стаканчик з напоєм.
"Обожнюю погоду для тренча і омолодження за допомогою високого хвоста", - написала Соня під фото.
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Фанати поставили понад 6 тисяч лайків і написали коментарі:
"Сонечка, ви прекрасні в будь-якому одязі і без неї, і з будь-якою зачіскою. А ваші заманливо відкриті ніжки надають ефект", " на всіх фотках ти завжди різна !Ти не тільки фотограф, але і художник, який бачить дуже тонко помічений настрій і образи. У твоїх руках все. Твої фото з характером!!!", "Красуня".
Ми писали, що красуня Соня Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" позувала фотографу в сміливому вбранні.
На новому чорно – білому фото Соня відображена в цікавому образі-вона прилягла на диван.
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