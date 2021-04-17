Ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук викликав ажіотаж чуттєвим фото та незвичайним проханням

Як передає Politeka.net, 36-річний шоумен опублікував свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав разом зі своєю новою дружиною Христиною Горняк.

Нагадаємо, парочка вирішила пов'язати себе узами шлюбу в 2020-му році, менш ніж через рік після скандального розлучення Володимира з першою дружиною Оленою Войченко, від якої у нього двоє дітей.

Володимир і Христина розписалася 15 жовтня в РАГСі без гостей, а саме ж весілля відбулося в ресторані в заміському комплексі в селі Вишеньки під Києвом. Під час романтичної церемонії Остапчук, що розхвилювався, не зміг стримати сліз.

На опублікованому чорно-білому знімку Володимир приліг у Христини на колінах. Парочка зворушливо трималася за руки в цей момент. Кадр вийшов неймовірно атмосферним і чуттєвим.

"У міцних відносинах головне... Продовжіть фразу в коментах ⬇️️️️️", - підписав фото Остапчук.

Користувачі блискавично відреагували на прохання ведучого:

"Не прибити один одного)))"; "Розуміння і підтримка один одного в будь-якій ситуації✨"; "не шукати «міцних відносин» на стороні..."; "Зрадив одну, і тобі зрадять😢 😢 😢"; "говорити, слухати і чути😌"; "Шикарні 🔥 🔥 🔥Остапчуки 😍"; "Повага і довіра❤️🙌"; "У міцних стосунках головне, щоб були Вова Остапчук і Христина Гор😁"; "Яка Христина гарна😍 😍 бережіть її!!"; "Ти пожартував 😂 немає головних, є одна мета 🎯 є особистості, які люблять один одного і терплять (в хорошому сенсі)".

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