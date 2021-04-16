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В Україні планують монетизувати пільги на проїзд у громадському транспорті

Як передає Politeka.net, про те, як працюватимуть нові правила розповіли у сюжеті "ТСН"( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)



Так, в уряді пропонують щомісяця виплачувати гроші пільговикам для проїзду в громадському транспорті, або ж зараховувати поїздки на карту.

Рішення про перехід на нову систему або залишити стару вирішуватиме місцева влада. Норма безкоштовних поїздок буде в діапазоні 25-30 на місяць.





У Мінсоцполітики впевнені, що таке нововведення піде на користь, як перевізникам, так і пасажирам. Таким чином можна буде уникнути інцидентів, коли пасажиру з посвідченням відмовляли в проїзді.

Раніше ми розповідали, що у Львові водій вигнав з автобуса дванадцятирічну дитину, яка на вимогу водія показала йому учнівський квиток, але водієві не сподобався вид проїзного.

Також ми повідомляли, що водій маршрутки образив учасника АТО.

Зайшовши в маршрутку, він отримав відмову від водія в проїзді за посвідченням і йому довелося заплатити 10 гривень.

У відповідь водій кинув у чоловіка гроші і почав кричати.

Нагадаємо, маршрутник двічі побив настирливого пасажира в Києві: кадри розбірок.

Раніше Politeka повідомляла, що "45 хвилин замерзали на морозі": водії маршруток не впускають дітей в салон, додому доводиться йти пішки.

Також Politeka писала, що маршрутник накинувся на школяра і викинув його на вулицю: "прибери свої гроші і звільни машину".