Дворічний Богдан, якого цього тижня знайшли під Києвом, перебуває в лікарні
Як передає Politeka.net, про самопочуття малюка розповіли в сюжеті "ТСН" ( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
Зникнення маленьких дітей почастішали в Україні, а недавні події під Києвом і зовсім сколихнули всю країну.
Дворічний Богдан провів цілу ніч один в лісі, але на щастя, його вдалося знайти і доставити батькам. Виявилося, що дитина ув'язалася батьком, який пішов за дровами.
Мама хлопчика була шокована подією.
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"Я не думала, що він піде за дровами. Вже б дочекався мене і тоді пішов", - розповіла жінка.
Хоч дитина досі перебуває в лікарні, але її життю вже нічого не загрожує.
Як відомо, хлопчика більше доби шукали правоохоронці та волонтери. Для пошукової операції навіть задіяли вертоліт аеророзвідки.
Нагадаємо, під Києвом зникла дитина, йдуть розшуки.
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