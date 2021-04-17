Хлопчик цілу ніч провів один у лісі

Дворічний Богдан, якого цього тижня знайшли під Києвом, перебуває в лікарні

Як передає Politeka.net, про самопочуття малюка розповіли в сюжеті "ТСН" ( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Зникнення маленьких дітей почастішали в Україні, а недавні події під Києвом і зовсім сколихнули всю країну.

Дворічний Богдан провів цілу ніч один в лісі, але на щастя, його вдалося знайти і доставити батькам. Виявилося, що дитина ув'язалася батьком, який пішов за дровами.

Мама хлопчика була шокована подією.

"Я не думала, що він піде за дровами. Вже б дочекався мене і тоді пішов", - розповіла жінка.

Хоч дитина досі перебуває в лікарні, але її життю вже нічого не загрожує.

Як відомо, хлопчика більше доби шукали правоохоронці та волонтери. Для пошукової операції навіть задіяли вертоліт аеророзвідки.

Нагадаємо, під Києвом зникла дитина, йдуть розшуки.

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