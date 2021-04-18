Відома українська співачка Міша Романова, подруга Макса Барських, показала себе в ефектному вбранні

Як пише Politeka.net, Міша Романова вже давно популярна серед українців, адже входила навіть до складу "ВІА Гри". Дівчину також пов'язують зі співаком Максом Барських, але красуня заперечує близькість, кажучи тільки про дружбу, а в Instagram публікує фото зі спільного відпочинку.

Але цього разу красуня вирішила показати цікаве плаття. Дівчина стояла на сходинках, демонструючи наряд з корсетною частиною і цікавим поясом на талії.

"Завтра багато краси в моїх сторіс", - написала зірка під фото.

Фанати, включаючи Катерину Кухар, поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"Імператриця", "красуня", " Богиня, дуже красива!!!!!", "Багато краси не буває!! Чекаємо!", "Думаю, що за Вау в моїй стрічці, а це ти крихта", "Попелюшка", "яка ви красива і плаття шикарне".

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Під час відповідей на запитання фанатів у Сторісах, Міша заявила, що на поточний момент батько не хоче спілкуватися з дитиною.

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