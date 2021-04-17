Відома актриса "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару, показала себе в цікавому образі

Як пише Politeka.net, Ірина Сопонару є однією з найпопулярніших красунь з "жіночого кварталу". Дівчина зібрала сотні тисяч шанувальників в Instagram, де публікує цікаві та провокаційні образи.

Цього разу Ірина Сопонару показала фото, де була в прозорому корсеті, окулярах і перуці, нагадуючи епатажну співачку MARUV. Красуня супроводила пост зухвалими словами:

"Поцілунків мало. Я хочу тебе вкусити".

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Фанати відразу засипали красуню лайками і коментарями:

"Красуня", "класна", "Бомба", "Супер, красуня", "Вау, супер", "Бомба-ракета", "Шикардос", "Нокаутуй", "дуже позитивна", "ти дуже красива", "Вау", "Рок-ен-рол", "Сопонару сама спокуслива жінка в світі", "Богиня", " Ух ти, ну ти Іринка даєш. Все, терміново потрібно на першу сторінку Playboy.

Ми писали, що популярна актриса і зірка "Квартал 95" Ірина Сопонару поділилася новим спокусливим фото.

Ірина в супер сміливому вбранні з відкритою спиною відвернулася від камери і продемонструвала у всій красі свої тендітні плечі і рельєфну спину, "скуті" мереживними лямками. Зірка доповнила образ чорним манікюром і прибрала розпущене волосся вперед.

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