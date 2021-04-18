Відома модель Таня Брик, зірка "Супер Топ-модель по-українськи", показала себе з ранку

Як пише Politeka.net, Таня Брик стала дуже відома серед українців після тріумфу на шоу "Супер Топ-модель по-українськи". Дівчина активно веде Instagram, де показує не тільки фотозйомки, а й кадри з особистого життя.

"Гуд морнінг", - написала Таня в публікації.

У ролику, який Брик додала, красуня лежала в ліжку, тільки відкривши очі. Як можна зрозуміти, дівчина була без макіяжу і демонструвала природну красу. Дівчина дивилася в камеру, насолоджуючись вранці.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже кадри Таня опублікувала в сторіс Instagram, де подібних функцій немає, але зазвичай зірку без компліментів не відпускають: "Боже яка ти красива ,у мене слів немає".

Ми писали, що модель і переможниця "Супер Топ-модель по-українськи" Таня Брик показала фігуру, якій можна позаздрити.

Відома красуня похвалилася фігурою в спальні. Варто відзначити, що струнке тіло і довгі ніжки дійсно викликають захопленням в будь-якому вбранні, але в цей раз Брик з'явилася в чорному боді на тонких бретельках.

Нагадаємо, Таня Брик з "Супер Топ-модель по-українськи" зібралася за кордон, здивувавши новим образом

А ще Politeka писала, що Таня Брик з "Супер Топ-модель по-українськи" дала вдосталь насолодитися своєю красою

Також Politeka повідомляла, що переможниця "Супер топ-модель по-українськи" Таня Брик у шкірі позбавила чоловіків сну



