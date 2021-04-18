Зірка серіалу "Величне століття" Мер'єм Узерлі засліпила красою в розкішному вбранні

Як передає Politeka.net, 37-річна актриса опублікувала свіжі кадри у своєму мікроблозі в Instagram, викликавши оплески в публіки.

Мер'єм швидко прийшла в норму після народження другої дочки (в січні цього року) і вже щосили бере участь у громадському житті. Зокрема, красуня похвалилася новою фотосесією у воістину королівському образі.

Узерлі позувала в сукні, верх якої виконаний з тонкої прозорої тканини, щедро усипаної камінням Сваровські. Дівчина зібрала волосся назад, вивільнивши кілька локонів і прикрасивши деякі з них камінням, як на сукні. Бездоганний макіяж зі сріблястими тінями та нюдовою помадою доповнив сліпучий лук.

Користувачі обговорили образ Хюррем в коментарях:

"Цим постом безумовно заслуговує звання королеви! 😍😘"

"Думаю, це найкращий образ 🤍 🥺 🦋"

"Ти знову стала красунею 😍 🤗"

"Красуня, як завжди🔥❤"

"найкрасивіша Хюррем 🙌❤️"

"Більше, ніж красива"

"Я падаю жертвою твоїх очей 😍😍"

"Діамант"

"Ти божевільна)))"

"Шикарна жінка!😍😍😍"

Раніше ми розповідали, Узерлі зворушила фото з підрослими дочками - семирічною Ларою і зовсім ще крихіткою Лілі Коі.

Актриса обійняла маляток, ніжно посміхаючись на камеру.

"Милота, два ангела, два крила", "такий солодкий кадр", "Божественно", "солоденькі діти", "Три красуні", "Пупсики", "моє серце", "Діаманти", "Оу, милі", "такі милі", "як швидко ростуть чужі діти, милашки", "які вони круті", "прекрасна мама і діти", - коментували користувачі.

Нагадаємо, Узерлі з "Величного століття" пішла на кардинальні зміни, красуню не впізнати

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