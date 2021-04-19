Телеведучий Юрій Горбунов пофліртував з дружиною перед зйомками шоу "Голос"

Відомий телеведучий часто ділиться кадрами через лаштунки, перед роботою, щоб підігріти інтерес до проекту. Вже не перший рік Юрій є ведучим пісенного шоу, а компанію йому складає дружина – Катерина Осадча. Оскільки пара бере участь у багатьох проектах, вона не так часто бачиться на роботі.

Щоб проводити час комфортно і вдома, і на роботі артисти намагаються тримати особисте життя подалі від камер, але зрідка діляться милими моментами. Цей раз був якраз з таких. Юрія і Катерину помітили мило розмовляють і фліртують один з одним якраз за лаштунками перед початком роботи.

Тримаючись за руки, зірки перемовлялися і сміялися. А після того, як помітили камеру, то позували для шанувальників, а сам Горбунов навіть показав жартома язик, так і не відпускаючи руку дружини.

До цього Юрій опублікував в соцмережі Instagram милий кадр, на якому показав своє дозвілля з маленьким сином, заодно виставивши напоказ одну з кімнат їхнього будинку.

У підписі до кадру Горбунов написав: "Тату, ти не хочеш зі мною мультики подивитися? Звичайно хочу! Тільки не спати". Користувачі тут же почали обговорювати нове фото телеведучого, засинаючи зразкового батька і його сина компліментами в коментарях.

"Який мультик дивилися?", "Зараз дуже багато таких тат, які багато часу проводять з дітками і на відпочинку і вдома", "молодці, чудове фото. Дуже мало таких тат", "красиве фото", "Супер, здоров'я вам всім", — пишуть користувачі в коментарях до фото Горбунова.

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