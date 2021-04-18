Популярна українська співачка Ані Лорак у купальнику в стилі рятувальниць Малібу прогулялася на Мальдівах

Ще пару місяців тому артистка розповіла, як набрала зайві кілограми через карантин і поскаржилася на проблему в інтерв'ю. Після цього, схоже, зірка взялася налагоджувати режим і приводити себе в порядок.

Як видно на фото з відпустки, куди Кароліна вирушила всього пару днів тому, їй успішно вдалося не тільки схуднути, але і захопити змінами. Нова зачіска і тонка талія не залишили шанувальникам шансу. Захоплені фанати помічають, що в кремовому купальнику в стилі рятівниць Малібу зірка виглядає дійсно чудово.

"Я так люблю сонце❤️" » - написала Кароліна.

Ось як відповідають в мережі:

"Яка красива; померла від краси😍; такі теплі фотографії✨; яка красуня♥♥️; красуня🔥; Сонечко!; Кароліна, вам так йде білий! Ви-сонечко!😍 ; Кароліна, Ви Така Сонячна!🤍 ; Спасибі, що радуєте нас фотографіями і відео з відпочинку. Ми дуже щасливі спостерігати за цим❤️; Ви і є сонце❤; і кому тут за 40 років?; Каролинаааа💔; яка ж ви щаслива 😍; у неї така гарна фігура ❤; Ви красива😍❤️ не намилуватися😍 кожен день радує нас такою красою 😍 чекаємо сюрпризів від Вас😍».

Як можна помітити, Кароліна перші за довгий час співачка вирішила відправитися у відпустку разом з близькими. Причому, чи подорожує Кароліна з коханим або тільки з дочкою – вона розповідати не стала. Тим не менш, вже відомо, що Ані Лорак насолоджується відпочинком на Мальдівах.

Напередодні вона взяла участь у пляжній фотосесії. Зірка приурочила її до виходу свого нового реміксу на пісню»Наполовину мій". Після яскравої зйомки артистка вирішила пізно ввечері відпочити в ресторані.

Не обійшлося і без танців за столом. Сидячи на стільці в короткій чорній сукні, Кароліни покрутилася на камеру, показуючи фігуру і свій пляжний лук цього дня. З розпущеним волоссям і вечірнім макіяжем Кароліна виглядала задоволеною і відпочила.

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