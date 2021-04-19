Знаменита українська балерина і суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар показала, як насолоджується післяобіднім відпочинком на тлі розкішних пейзажів Шрі-Ланки

Як відомо, не так давно танцівниця вирішила втекти з України на відпочинок зі своїм чоловіком, артистом балету Олександром Стояновим. На цей раз пара вирішила відпочити тільки удвох, без дітей. Як пише Politeka.net, в Instagram Кухар з'явилося відео, на якому балерина показала свій типовий варіант релаксу на курорті.

Так, на кадрах Кухар сидить за столом на відкритій терасі прямо над океаном. Навколо ростуть пальми, а на тлі легкі хвилі розбиваються об берег. Балерина насолоджується післяобіднім відпочинком, закинувши ноги на стіл і злегка відхилившись на стільці.

На ній легке пляжне плаття з короткою спідницею, яке дозволяє Кухар продемонструвати свої підтягнуті ноги. Танцівниця виглядає дуже розслабленою.

"Недільний відпочинок", - підписала кадри Кухар.

Її шанувальники тут же почали коментувати побачене. Багато хто не зміг стримати захоплення від такої краси. Деякі при цьому розкритикували танцівницю за те, що та поклала ноги на стіл.

"Ідеально", "Вогонь", "Класна підставка для ніг?", "Краса!", "Музика підібрана вогняна. Ви шикарна", "Нічого особистого враження від фото прекрасні! Але на цьому фото хочеться прокоментувати: посади Свиню за стіл, вона і ноги на стіл!", "Нормальні люди на стіл їжу кладуть а, ви Катя ноги некомільфо якось", "Це рай", "Колись пощастило побувати на Шрі-Ланці) це любов на все життя", "вау, Катюша дуже красиво", - пишуть люди в коментарях до відео.

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