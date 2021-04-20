Відома співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, показала себе на занятті

Як пише Politeka.net, Мішель Андраде вже не перший рік радує українців своєю творчістю, а нещодавно випустила новий міні-альбом. Дівчина активно веде Instagram, де не тільки розповідає про прем'єри, але і показує кадри і з особистого життя.

Цього разу красуня вирішила показати, що вона пішла вчиться на водія. Андраде сфотографувалася біля автомобіля разом з учителем, піднявши два пальці вгору. Дівчина була в куртці, штанях і кросівках, обіймаючи чоловіка.

"Це буква" у " - учень. Мій учитель. Супер, найкращий", - написала під фото Мішель.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під публікацією, адже красуня викинула знімок в сторіс Instagram, де немає подібних функцій.

Ми писали, що відома українська співачка Мішель Андраде поділилася планами на свій "гарячий" Квітень.

Красуня опублікувала пост, в якому позувала, приспустивши куртку. Мішель посвітила формами в обтягуючому топіку, а також похвалилася пружним животиком.

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