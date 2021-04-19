Відома співачка Оля Полякова разом з дочками Машею і Алісою вирушили на відпочинок

Як пише Politeka.net, Оля Полякова стала дуже популярною співачкою серед українців. Дівчина радує не тільки своїм голосом, але і прекрасною фігурою. Співачка зараз полетіла відпочивати з дітьми і почала активно ділиться враженнями в соціальних мережах.

Так, Оля опублікувала кадри, де сидить за столом разом з Машею і Алісою. Полякова показала себе, а після цього стіл з різною їжею, серед якої була велика полуниця і шоколадом.

"Всім привіт. Ось як нас тут чудово годують. Дівчата, привітайтеся. Доброго ранку. Ух ты? Так. Ой...",- сказала Оля у відео.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, так як ролики були опубліковані в сторіс Instagram, де подібних функцій немає.

Ми писали, що в мережі показали всі образи епатажної співачки Олі Полякової, в яких вона з'являлася в шоу "Маска".

37-річна Полякова з ефіру в ефір дивувала публіку розкішними і детально продуманими образами. Зокрема, красуня козиряла в незвичайному вигляді-банному халаті і з рушником на голові, а також зухвалому міні-плаття зеленого відтінку на одне плече, "космічному" сріблясто-червоному комбінезоні, чорно-білому вбранні з пишними рюшами, боді з божевільними вирізами і золотистому коротенькому платті.

Нагадаємо, у шоу "Маска" зробили гучну заяву щодо другого сезону

А ще Politeka писала, що роздратована дочка Олі Полякової скрутила мамі дулю, кадри зухвалості

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