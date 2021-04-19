Українським школярам та їхнім батькам готують "сюрприз"

Як повідомляє видання "Апостроф", через карантин в Україні можуть продовжити навчальний рік-за законом, навчання в школах має тривати не менше 175 днів на рік.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов підкреслив, що якщо діти даний термін не провчилися, то навчальний рік може бути продовжений.

Школа або місцева влада мають право продовжити навчання і після 30 червня.

Раніше ми писали, що в Україні різко подорожчала картопля

Про це повідомили в прес-службі Державної служби статистики України.

Повідомляється, що з початку поточного року картопля щомісяця додавала в ціні і, в кінцевому підсумку, подорожчала в цілому на 19,9%. Так, якщо в січні картопля коштувала в середньому 10,15 гривень за кілограм, то в березні його вартість піднялася до 12,17 гривень за кілограм.

Наприклад, в лютому вартість картоплі була - 11,87 гривень за кілограм, тому за місяць він подорожчав на 2,53%.

А ось у порівнянні з 2020 роком картопля стала дешевшою на 5,59%. У березні минулого року він коштував 12,89 гривень за кілограм, а в березні 2021 року вже 12,17 гривень за кілограм.

До слова, глава МОЗ Степанов виступив з важливою заявою перед Великоднем:"особливий режим".

Як повідомляла Politeka раніше, українців зобов'яжуть утримувати батьків, в Мінсоці розкрили нові правила: "доведеться платити за...".

Крім того Politeka писала, що зупинилося серце ректора університету імені Тараса Шевченка:"Господи, прийми його душу".