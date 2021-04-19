"Вона зашивала рани прямо на передовій, витягувала героїв на собі, довозила до госпіталю... Навіть за місяць до пологів жінка не наважувалася покинути побратимів, адже знала, як на передовій не вистачає лікарів", - йдеться в повідомленні.Свого часу Тетяна планувала побути на фронті кілька тижнів, поки ситуація стане менш критичною, але змінила своє рішення приїхавши на Донбас.