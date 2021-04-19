Українка рятувала бійців ЗСУ на Донбасі будучи на 8-му місяці вагітності
Як передає Politeka.net, неймовірну історію Тетяни з позивним " лікар Ксю» розповіли на Facebook-сторінці Командування медичних сил Збройних Сил України.
"Вона зашивала рани прямо на передовій, витягувала героїв на собі, довозила до госпіталю... Навіть за місяць до пологів жінка не наважувалася покинути побратимів, адже знала, як на передовій не вистачає лікарів", - йдеться в повідомленні.
Свого часу Тетяна планувала побути на фронті кілька тижнів, поки ситуація стане менш критичною, але змінила своє рішення приїхавши на Донбас.
Свого часу Тетяна планувала побути на фронті кілька тижнів, поки ситуація стане менш критичною, але змінила своє рішення приїхавши на Донбас.
Саме на передовій дівчина зустріла і свою любов. Завагітнівши, вона до останнього приховувала, що чекає дитину.
"Це було абсолютно свідоме рішення. Я розуміла, якщо моя вагітність буде без ускладнень, можу працювати далі... Якби хлопці дізналися про те, що я в надії, взагалі б нічого не дозволяли робити", - поділилася Тетяна.
Раніше ми розповідали про двох українців, які залишили гідну роботу і вирушили рятувати бійців ЗСУ на фронт.
Марія та Єлизавета з Рівненщини проходять службу у 80 окремій десантно-штурмовій бригаді ДШВ ЗСУ.
Марія та Єлизавета з Рівненщини проходять службу у 80 окремій десантно-штурмовій бригаді ДШВ ЗСУ.
Обидві дівчини залишили хорошу роботу в цивільних лікарнях і вибрали шлях військових ангелів-спасителів.
На їхньому рахунку-врятовані життя, обстріли і витягнуті хлопці з поля бою.
Нагадаємо, що Україна продовжує нести втрати на Донбасі, фото полеглого Героя: "земний уклін і вічна слава"
Як повідомляла Politeka, молодий боєць з бригади віддав життя за Україну: останнє фото героя
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