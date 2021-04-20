Українцям показали дитячу лікарню в Харкові
У Харкові "Міська дитяча клінічна лікарня № 19" потребує термінового ремонту.
Моторошні фото з інфекційного відділення опублікувала харків'янка в телеграм-каналі "Веха".
"Потрапили в дитяче інфекційне відділення. Я і моя дитина були в шоці. У першому відділенні лежимо, немає гарячої води, три розетки в коридорі на все відділення і фарба падає на голову", - розповіла вона.
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Судячи з фото, Лікарня і справді в жахливому стані-ковдри порвані, умивальник ледь тримається, в кутах видно багаторічна цвіль, фарба на стінах облупилася. Видно, що матраци також явно не першої свіжості.
Також ми писали, що в Харківській області за добу зареєстрували сотні нових випадків захворювання ковідом.
За інформацією прес-служби Харківської ОДА 19 квітня зафіксували 804 осіб з ковидом, 688 з захворілих-жителі Харківського району (655 - жителі міста Харкова), 38 хворих - жителі Чугуївського, 30 - Богодухівського, 17 - Лозівського, 15 - Куп'янського, 9 - Ізюмського, 7 - Красноградського району.
За минулу добу від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 18 осіб, всього в регіоні за час пандемії зафіксували 2441 летальний випадок.
До слова, на Харківщині судитимуть горе-матір, деталі: "перетворювала життя дитини на суцільні страждання".
Як повідомляла Politeka раніше, під Харковом пільговика не пустили в автобус, розгорівся скандал:"Завтра ви тут не будете працювати".
Крім того Politeka писала, що військова активність на Харківщині, застосовані ЗРК "Бук-М1" і "С-300": Відео того, що відбувається.