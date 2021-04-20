Співачка Надія Мейхер поділилася модними образами, підкорюючи красою свого стилю

Після того, як артистка взяла участь у шоу «Маска», увага до виконавиці зросла в рази. Шанувальники зірки вихваляють багатогранність співачки, яка змогла здивувати перевтіленням. Причому раніше зірка вже встигла спробувати себе в ролі актриси.

Цього разу зірка нагадала також про своє інше захоплення-віднедавна зірка працює в якості дизайнера одягу, а також нерідко виступає і в ролі моделі. У Червоній оксамитовій сукні з відкритим декольте і приспущеним плечем, артистка підкорила чуттєвістю, здавалося б, стриманого образу. Виріз на стегні і акуратні аксесуари створили вдалий ансамбль.

Не обійшлося і без компліментів на більш ранньому фото, на якому співачка в чорному закритому вбранні в маленьку клітку показала більш скромний лук, але з радісною посмішкою на обличчі.

"Красуня🔥; виглядаєте щасливою, Надія, бажаю бути такою завжди; Супер леді!; до сих пір прекрасна; Надія здається ви ідеальна жінка; ви-найталановитіша і граціозна змійка👏; надія, у вас якийсь є секрет вічного чарівності і краси? Ви просто приголомшливе виглядаєте і квітуєте пущі колишнього; Афігенська) обожнюю тебе Надюша) як говорила Альона Вінницька-Надя була стовідсоткова ВІА Гра аж машини з чоловіками зупинялися посигналити коли Надя йшла)", - пишуть в мережі.

Раніше Мейхер поділилася серією кадрів, зроблених на зйомці, під час роботи над новою фотосесією. Там Надія постала в новому весняному образі і заодно підкорила чуттєвістю, завзято посміхаючись і показуючи себе. Тим не менш, більш зухвалим і незабутнім вийшов кадр, на якому співачка позувала спиною до камери, але підкреслила тим самим фігуру в жовтій сукні практично в підлогу.

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