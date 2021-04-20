Дочка знаменитої української актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна показала свого чоловіка

Як пише Politeka.net, в сторіс свого Instagram Тоня показала кілька знімків в компанії свого чоловіка, російського актора театру і кіно Володимира Яглич, переможця проєкту "Льодовиковий період-4". Відомо, що парочка проживає в Москві.

На відео, розміщеному в сторіс дочки Ольги Сумської, вона разом з чоловіком крутиться біля дзеркальної вітрини, показуючи свою фігуру в куртці на оранку і свого чоловіка, який також листується або дивиться в свій смартфон. Біля чоловіка стоїть ще один хлопець, якого закриває курткою Тоня.

Спочатку у Антоніни в кадрі - ноги, які йдуть по проспекту. Дівчина співає:"У-у-е-е-е". Після чого, у відео перед вітриною вона каже: "блін, у нас типу побачення, тебе там немає. Чому весь час третій чувак з нами ходить..., ", при цьому намагається закрити собою чоловіка ззаду.

Нагадаємо, Тоня, як і її зіркова мама, теж актриса, але зараз дівчина в декреті, оскільки торік народила другу дитину. 30-ти річна дочка Сумської обзавелася двома дітьми - трирічною донькою Євою та сином Данилом, якому рік.

Варто сказати, що дівчина рідко буває на батьківщині, а її мати приїжджала до неї на святкування народження сина Данила.

Нагадаємо, що дочка Сумської після народження другої дитини насмішила універсальною порадою: "справжній батько повинен...".

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