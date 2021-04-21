Аліна Гросу озвучила радикальний аргумент на випадок суперечок з другою половинкою

Відома співачка продовжила радувати шанувальників кумедними скетчами зі своєю участю. Новим відео зірка поділилася у своєму Instagram, пише Politeka.net.

У ролику артистка підказала дівчатам корисний аргумент для суперечок зі своєю другою половиною. Так, Гросу емоційно "звернулася" до когось, наклавши на відео з собою відповідну озвучку.

"Мій хороший! Коли бог сказав Єві: "Не їж плід з дерева", вона з'їла плід з дерева. Вона не послухалася бога! Ха! А ти хочеш, щоб вона слухала тебе?", - вимовляє співачка, доповнюючи свою заяву активно жестикуляцією.

На кадрах вона позує крупним планом, наклавши на себе фільтр, який додав на її обличчя сильний рум'янець.

"На випадок важливих переговорів або коли мозок нещадно згвалтований другою половинкою. А у вас які зазвичай аргументи?",- додала Гросу вже від себе в описі до відео.

Шанувальники співачки тут же почали коментувати пост.

"Ооо, тепер я буду цей аргумент використовувати", "вагомий аргумент на заміточку", "найперший, найвірніший", "Ви така артистична", "я чоловікові покажу", - пишуть люди.

Відзначимо, що Гросу приписують роман з російським актором Романом Полянським, з яким вони останнім часом постійно з'являються разом.

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