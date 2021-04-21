Аліна Гросу озвучила радикальний аргумент на випадок суперечок з другою половинкою
Відома співачка продовжила радувати шанувальників кумедними скетчами зі своєю участю. Новим відео зірка поділилася у своєму Instagram, пише Politeka.net.
У ролику артистка підказала дівчатам корисний аргумент для суперечок зі своєю другою половиною. Так, Гросу емоційно "звернулася" до когось, наклавши на відео з собою відповідну озвучку.
"Мій хороший! Коли бог сказав Єві: "Не їж плід з дерева", вона з'їла плід з дерева. Вона не послухалася бога! Ха! А ти хочеш, щоб вона слухала тебе?", - вимовляє співачка, доповнюючи свою заяву активно жестикуляцією.
На кадрах вона позує крупним планом, наклавши на себе фільтр, який додав на її обличчя сильний рум'янець.
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"На випадок важливих переговорів або коли мозок нещадно згвалтований другою половинкою. А у вас які зазвичай аргументи?",- додала Гросу вже від себе в описі до відео.
Шанувальники співачки тут же почали коментувати пост.
"Ооо, тепер я буду цей аргумент використовувати", "вагомий аргумент на заміточку", "найперший, найвірніший", "Ви така артистична", "я чоловікові покажу", - пишуть люди.
Відзначимо, що Гросу приписують роман з російським актором Романом Полянським, з яким вони останнім часом постійно з'являються разом.
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