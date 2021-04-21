Знаменита українська балерина, суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар та її чоловік, артист балету Олександр Стоянов чудово відпочили на Шрі-Ланці

Як передає Politeka.net, про це зіркова парочка розповідала у себе в Instagram, показуючи вражаючі види і круті розваги. Тепер же артисти збираються повертатися додому, про що повідомив Стоянов.

«Відпочили, пора і честь знати.

Книгу дочитав і почав нову;

На морепродуктах масу набрав;

З усіма місцевими тваринами познайомився;

І, звичайно ж, сповна наситився океанською водою.

Я б ще #chillandrelax, але пора працювати!» ,- зазначив Стоянов.

Свій пост він супроводив "таємним" фото зі своєю красунею-дружиною. Кухар фотографувала Стоянова під час читання книги, але раптово сама потрапила в кадр. Вона була одягнена в халатик, а свої стрункі ніжки поклала на стіл. Втім, відволікти чоловіка від зосередженого читання Кухар не змогла навіть своїми прекрасними ніжками.

Раніше ми писали, що Катерина Кухар взяла участь у шоу імпровізацій. Артистка прийшла на проект з готовністю посміятися над собою. Для шоу балерина одягла модний стильний шкіряний костюм, який чудово гармоніював з її темним волоссям.

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