Президент України підписав закон, який передбачає новий вид військової служби
Про це повідомляє прес-служба Глави держави.
Зміни дозволять оперативно доукомплектувати резервістами військові частини всіх сил оборони держави, що істотно підвищить їх боєздатність під час військової агресії.
Закон вводить новий вид військової служби - військова служба за призовом осіб з числа резервістів в особливий період.
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У цей період на військову службу призиватимуть громадян, які уклали контракти про проходження служби у військовому резерві або зараховані до військового оперативного резерву.
На резервістів будуть поширюватися ті ж трудові, соціально-правові та освітні гарантії, передбачені для мобілізованих громадян.
Закон вводить кримінальну відповідальність за ухилення від призову.
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