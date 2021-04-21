Президент України підписав закон, який передбачає новий вид військової служби

Про це повідомляє прес-служба Глави держави.

Зміни дозволять оперативно доукомплектувати резервістами військові частини всіх сил оборони держави, що істотно підвищить їх боєздатність під час військової агресії.

Закон вводить новий вид військової служби - військова служба за призовом осіб з числа резервістів в особливий період.

У цей період на військову службу призиватимуть громадян, які уклали контракти про проходження служби у військовому резерві або зараховані до військового оперативного резерву.

На резервістів будуть поширюватися ті ж трудові, соціально-правові та освітні гарантії, передбачені для мобілізованих громадян.

Закон вводить кримінальну відповідальність за ухилення від призову.

Крім того ми писали, що порушників самоізоляції в Україні з травня контролюватимуть більш ретельно

Про це йдеться в розпорядженні уряду Про затвердження Плану заходів, спрямованих на боротьбу з COVID-19 від 14 квітня.

Даними про порушників самоізоляції в Україні з травня почнуть обмінюватися МОЗ, Нацполіція і Мінцифри - для цього буде використовуватися мобільний додаток "Вдома".