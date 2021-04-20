Украинские синоптики огорошили прогнозом погоды на Вербное воскресенье

О погоде рассказали синоптики Gismeteo и Наталка Диденко.

Синоптики прогнозируют, что вся неделя будет прохладной и дождливой, вероятны даже грозы и штормовой ветер.

При этом 21-23 апреля ожидается потепление до +13+17 градусов.

А вот с 24 по 26 апреля резко похолодает - до +7+12 градусов.

Вербное воскресенье, 25 апреля, по мнению синоптиков ожидается холодным, дождливым, а по некоторым прогнозам еще и ветреным, поэтому сходить в церковь в этот день будет трудно из-за погодных условий.

Сменит дожди и холод новая волна потепления, но жары ждать от конца апреля не стоит.

Также мы писали, что за две недели до празднования Пасхи, в Украине 19 апреля начинается Вербная неделя

Пасха в этом году припадает на 2 мая.

В Вербное воскресенье, 25 апреля , верующие вспоминают Вход Господень в Иерусалим.

Верующие в этот день посещают ночную или утреннюю службу и освящают цветущие веточки вербы.

Веточками дома слугка бьют родных, приговаривая: "Не я бью, верба бьет. Будь большим, как верба, здоровым, как вода и богатым, как земля".