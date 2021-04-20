Украинские синоптики огорошили прогнозом погоды на Вербное воскресенье
О погоде рассказали синоптики Gismeteo и Наталка Диденко.
Синоптики прогнозируют, что вся неделя будет прохладной и дождливой, вероятны даже грозы и штормовой ветер.
При этом 21-23 апреля ожидается потепление до +13+17 градусов.
А вот с 24 по 26 апреля резко похолодает - до +7+12 градусов.
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Вербное воскресенье, 25 апреля, по мнению синоптиков ожидается холодным, дождливым, а по некоторым прогнозам еще и ветреным, поэтому сходить в церковь в этот день будет трудно из-за погодных условий.
Сменит дожди и холод новая волна потепления, но жары ждать от конца апреля не стоит.
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Пасха в этом году припадает на 2 мая.
В Вербное воскресенье, 25 апреля , верующие вспоминают Вход Господень в Иерусалим.
Верующие в этот день посещают ночную или утреннюю службу и освящают цветущие веточки вербы.
Веточками дома слугка бьют родных, приговаривая: "Не я бью, верба бьет. Будь большим, как верба, здоровым, как вода и богатым, как земля".
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