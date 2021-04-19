За две недели до празднования Пасхи, в Украине 19 апреля начинается Вербная неделя

Пасха в этом году припадает на 2 мая.

В Вербное воскресенье, 25 апреля , верующие вспоминают Вход Господень в Иерусалим.

Верующие в этот день посещают ночную или утреннюю службу и освящают цветущие веточки вербы.

Веточками дома слугка бьют родных, приговаривая: "Не я бью, верба бьет. Будь большим, как верба, здоровым, как вода и богатым, как земля".

Что нельзя делать в Вербную неделю

принято воздерживаться от пищи животного происхождения;

запрещено ругаться, сквернословить;

на Вербное воскресенье запрещается шить и вязать, под запретом домашние работы и уборка.