За две недели до празднования Пасхи, в Украине 19 апреля начинается Вербная неделя

Пасха в этом году припадает на 2 мая.

В Вербное воскресенье, 25 апреля , верующие вспоминают Вход Господень в Иерусалим.

Верующие в этот день посещают ночную или утреннюю службу и освящают цветущие веточки вербы.

Веточками дома слугка бьют родных, приговаривая: "Не я бью, верба бьет. Будь большим, как верба, здоровым, как вода и богатым, как земля".

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Что нельзя делать в Вербную неделю

принято воздерживаться от пищи животного происхождения;
запрещено ругаться, сквернословить;
на Вербное воскресенье запрещается шить и вязать, под запретом домашние работы и уборка.

К слову, в Украине возросли штрафы за ложный вызов спасателей, полиции и скорой.

Заведомо неправдивый вызов аварийно-спасательного формирования, полиции, экстренной медицинской помощи грозит штрафом от 50 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов (850-3400 грн).

Невыполнение предписаний, распоряжений и постановлений должностных лиц в сфере техногенной и пожарной безопасности, или создание препятствий для их деятельности планируют наказывать штрафом для должностных лиц и ФОП от 100 до 200 НМДГ - это 1700-3400 грн.

штрафы, украинцы

Совершенное повторно в течение года, грозит штрафом должностным лицам и ФОП в размере от 200 до 300 таких минимумов. Это 3400-5100 грн.