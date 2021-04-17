Украинцам рассказали, когда уже наконец придет долгожданное тепло

Так, синоптики прогнозируют, что выходные будут дождливыми, с температурой +9+13 днем и +2+5 ночью.

Такая же погода, местами с грозами и ливнями, будет в стране до среды, 21 апреля.

А с четверга 22 апреля и до следующего воскресенья температура начнет постепенно повышаться с +16 до +21 градуса.

По-настоящему тепло вероятнее будет уже на следующих выходных 24-25 апреля.

Кроме того, 18 апреля православные украинцы отмечают память мучеников диакона Агафапода и чтеца Феодула



Раньше этот день называли "Федора", "Федора-ветреница", "Федул", "Федул-ветреник", "Федулы-ветреники", "Ветреник теплый".

С этого дня начинал дуть преимущественно теплый весенний ветер. Даже говорили: "На Федула растворяй оконницу" и "Пришел Федул – теплый ветер подул". В этот день можно начинать снимать зимнее утепление в доме, потому что холода уже не вернутся.

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