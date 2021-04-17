Ситуация с ковидом в Украине в целом начала стабилизироваться, но есть города в которых ситуация критическая

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире "Радио НВ".

"Если брать определенные области, города, территориальные общины, то не везде ситуация стабилизируется. Сегодня критические ситуации в Киеве: видим стабилизацию, но на достаточно высоких уровнях. Видим, что растет значительно Харьков. Видим, что подключился к эпидпроцессу Днепр", - заявил Ляшко.

По словам главного санврача, такая закономерность связана с большими скоплениями людей в городах миллионниках.

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Самым серьезным ударом станет магнитная буря, которая начнется 16 апреля - утихнет она не раньше 19 апреля.

Магнитная буря 16 апреля 2021 года достигнет четырех баллов около 18:00 по киевскому времени.

Пиком этого метеоудара станет магнитная буря 17 апреля 2021 года: в утренние часы сила ее удара будет достигать пяти баллов.

В это время вероятны головные боли, головокружения, одышка и тахикардия, обострение хронических заболеваний.

18 и 19 апреля буря начнет затихат, по силе она не должна превышать трех баллов. Это может спровоцировать апатию, вялость и потерю концентрации.

Следующая магнитная буря прогнозируется 22 апреля 2021 года.

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