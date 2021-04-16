Синоптики дали прогноз погоды в Украине на выходные
Об этом сообщают на сайте Украинского гидрометцентра.
В субботу, 17 апреля, дожди накроют западные области, а также Черниговскую, Житомирскую, Винницкую и Киевскую.
На остальной территории страны будет сухо и солнечно.
Температура воздуха днем составит +10...+13 градусов.
Экс-муж Ани Лорак после примирения показал семейную идиллию, возится с дочерью и новым малышом: "Это моя..."
С бесстыжей Лорак в океане сползло бикини, фото уже в Сети: "Вкусная девушка!"
На роскошную виллу Екатерины Кухар наведался незваный гость, не побоялся даже мужа: "Не трогай его..."
Снег снова засыпет Украину, озвучен прогноз на середину апреля: когда и где ждать непогоды
Счастливая Осадчая засветила "беременный" животик рядом с Винником и Кароль: "Как вам идет..."
В воскресенье, 18 апреля, дожди будут также в западных областях, кроме Волынской и Ровенской.
Средняя дневная температура составит +11...+13 градусов. В районех, где ожидаются дожди, будет значительно холоднее.
Кроме того мы писали, что в украинской столице критическая ситуация с ковидом.
Об этом заявил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.
По его словам койки в больницах для больных ковидом есть, но с кислородом ситуация критическая.
Фактически каждый час в коммунальных учреждениях разворачиваются дополнительные койки. На данный момент коечный фонд Киева официально составляет более 5 500 коек.
Олег Рубан заявил, что вирус начал вызывать заболевания, прежде всего, у молодежи детей и подростков.
"Регистрируются случаи у людей от 20 до 40 лет. Инкубационный период этого возбудителя – от 3 до 7 суток. К сожалению, на 7-е сутки при самолечении могут быть осложнения, в результате чего требуется сложное лечение с обеспечением реанимационного оборудования", - пояснил Рубан.
Напомним, Шмыгаль рассказал, когда украинцы получат карантинные выплаты: "нужно зарегистрировать..."
Как сообщала Politeka, Степанов сообщил о выходе Украины на пик третьей волны коронавируса: что это значит
Также Politeka писала, что жесткий карантин продлили до мая, озвучена дата: где локдаун продолжается и что запрещено местными властями