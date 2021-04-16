Синоптики дали прогноз погоды в Украине на выходные

Об этом сообщают на сайте Украинского гидрометцентра.

В субботу, 17 апреля, дожди накроют западные области, а также Черниговскую, Житомирскую, Винницкую и Киевскую.

На остальной территории страны будет сухо и солнечно.

Температура воздуха днем составит +10...+13 градусов.

В воскресенье, 18 апреля, дожди будут также в западных областях, кроме Волынской и Ровенской.

Средняя дневная температура составит +11...+13 градусов. В районех, где ожидаются дожди, будет значительно холоднее.

Кроме того мы писали, что в украинской столице критическая ситуация с ковидом.

Об этом заявил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

По его словам койки в больницах для больных ковидом есть, но с кислородом ситуация критическая.

Фактически каждый час в коммунальных учреждениях разворачиваются дополнительные койки. На данный момент коечный фонд Киева официально составляет более 5 500 коек.

Олег Рубан заявил, что вирус начал вызывать заболевания, прежде всего, у молодежи детей и подростков.

"Регистрируются случаи у людей от 20 до 40 лет. Инкубационный период этого возбудителя – от 3 до 7 суток. К сожалению, на 7-е сутки при самолечении могут быть осложнения, в результате чего требуется сложное лечение с обеспечением реанимационного оборудования", - пояснил Рубан.

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