Украинцам рассказали о выходных, которые ждут страну в связи с празднованием Пасхи

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Слово и дело".

Как известно, праздник Пасхи в текущем году у православных верующих приходится на 2 мая, а 1 мая в Украине отмечают Международный день труда. Оба праздника являются государственными и выпадают на выходные дни.

Согласно статье 67 Кзот, в случае, когда официальный праздник совпадает с выходным днем, выходной переносится на следующий после праздничного.

Таким образом, украинцы получат сразу 4 выходных - с 1 по 4 мая (выходной субботы, на который попадает Международный день труда, переносится на понедельник 3 мая, а выходной воскресенья, на который выпадает Пасха - на вторник 4 мая).

На этом майские выходные не закончатся. Уже через неделю, в воскресенье, 9 мая, в Украине отмечают государственный праздник День Победы. Он также предусматривает перенос выходного дня на 10 мая.

Таким образом, всего в мае будет 18 рабочих дней и целых 13 выходных и праздничных.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что погода в этом году на Пасху не порадует украинцев. Май будет прохладным и такой жары, которая обычно бывает в последний месяц весны, уже не будет.

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