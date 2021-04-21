Президент Украины подписал закон, который предполагает новый вид военной службы

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Изменения позволят оперативно доукомплектовать резервистами военные части всех сил обороны государства, что существенно повысит их боеспособность во время военной агрессии.

Закон вводит новый вид военной службы - военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

В этот период на военную службу будут призывать граждан, которые заключили контракты о прохождении службы в военном резерве или зачислены в военный оперативный резерв.

На резервистов будут распространяться те же трудовые, социально-правовые и образовательные гарантии, предусмотренные для мобилизованных граждан.

Закон вводит уголовную ответственность за уклонение от призыва.

Кроме того мы писали, что нарушителей самоизоляции в Украине с мая будут контролировать более тщательно

Об этом говорится в распоряжении правительства об утверждении плана мер, направленных на борьбу с COVID-19 от 14 апреля.

Данными о нарушителях самоизоляции в Украине с мая начнут обмениваться Минздрав, Нацполиция и Минцифры - для этого будет использоваться мобильное приложение "Вдома".