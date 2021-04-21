Президент Украины подписал закон, который предполагает новый вид военной службы
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Изменения позволят оперативно доукомплектовать резервистами военные части всех сил обороны государства, что существенно повысит их боеспособность во время военной агрессии.
Закон вводит новый вид военной службы - военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.
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В этот период на военную службу будут призывать граждан, которые заключили контракты о прохождении службы в военном резерве или зачислены в военный оперативный резерв.
На резервистов будут распространяться те же трудовые, социально-правовые и образовательные гарантии, предусмотренные для мобилизованных граждан.
Закон вводит уголовную ответственность за уклонение от призыва.
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