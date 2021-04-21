У Вінниці люди вийшли на протест проти переведення дітей на дистанційне навчання

Словами незадоволених батьків і кадри з місця публікує " 33 канал ".

За словами протестувальників, діти в області вже відвідують школи, а в самому місті обмеження поки не зняли.

Батьки учнів молодших класів висловили особливе обурення. На їхню думку, дистанційна освіта робить дітям тільки гірше.

"Бажано, щоб дозволили виходити на навчання всім. Але якщо сильно бояться за епідемію, то хоча б щоб молодші вийшли в школу. Як молодші можуть нормально вчитися на дистанційному? У першокласників батьки по роботах, а вчитися майже неможливо. Чому все працює, а школи закриті?",- кажуть мітингувальники.

Варто відзначити, що через карантин в Україні можуть продовжити навчальний рік - за законом, навчання в школах має тривати не менше 175 днів на рік.

За словами омбудсмена Сергія Горбачова, якщо діти даний термін не провчилися, то навчальний рік може бути продовжений.

Школа або місцева влада мають право продовжити навчання і після 30 червня.



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