"Бажано, щоб дозволили виходити на навчання всім. Але якщо сильно бояться за епідемію, то хоча б щоб молодші вийшли в школу. Як молодші можуть нормально вчитися на дистанційному? У першокласників батьки по роботах, а вчитися майже неможливо. Чому все працює, а школи закриті?",- кажуть мітингувальники.
Варто відзначити, що через карантин в Україні можуть продовжити навчальний рік - за законом, навчання в школах має тривати не менше 175 днів на рік.
За словами омбудсмена Сергія Горбачова, якщо діти даний термін не провчилися, то навчальний рік може бути продовжений.
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Школа або місцева влада мають право продовжити навчання і після 30 червня.
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