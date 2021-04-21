Популярна українська співачка Тіна Кароль у сукні-ночнушке з глибоким декольте засмутила шанувальників

Після того, як Тіна Кароль вперше за довгий час вирішила змітити скромний образ на більш сміливий і постала перед шанувальниками в двох останніх кліпах, її перестали впізнавати фанати. За словами користувачів соціальної мережі Instagram, зірка намагається звернути увагу на себе за допомогою незмінного акценту – надмірно відкритій зоні декольте в класичних сукнях.

Цього разу фото, на якому співачка позувала в ніжній сукні-ночнушке з тонкої тканини з мереживами, Тіна підкреслила також свій бюст. Саме цей факт обурив користувачів, оскільки образ вийшов занадто особистим і простим для публіки, немов зірка тільки прокинулася і вийшла на червону доріжку.

Відкрите декольте лише збентежило фанатів:

"Жахливе плаття; Люблю Тиночку)) але до чого ці наряди ночнушки!!?; Плаття псує бюст; все як то не вдало вибрано і виставлено; прокинулася і забула ночнушку зняти; Распошонка красива; чому то у Тіни багато суконь на сорочки схожі; виріз грудей некрасиво виглядає; жахливе плаття😢; у мене одне питання, хто її одягає??Це якийсь жах 🤮; а чиї це такі маленькі спанієлі?; Чашечки на сукні прям біля пупка, і груди ніби аж туди висить".

Також в раніше, згодом фінальному ефірі першого сезону шоу "Ліпсінк батл", Тіна Кароль вирішила спробувати себе в новому образі. Так, артистка перетворилася на справжню ляльку Барбі. Для цього вона одягла трикотажний топ і спідницю міді блідого пудрового відтінку.

Костюм в стилі ляльки був необхідний і для виконання на початку шоу шоу Зоряних пародій Ліпсінк батл. На сцені шоу Зірка з колегою Потапом вразила виступом під пісню Aqua Barbie Girl.

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