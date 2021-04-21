У Львові демонтують барельєфи з Монумента Слави
Як передає Politeka.net, результатом виконаних робіт поділилися на сайті міської ради.
Так, вже з Понеділка почався демонтаж барельєфів, які будуть перевезені в музей «Територія Терору».
"Йде підготовка до оголошення архітектурного конкурсу для визначення, пов'язані з роботою простір, де розташований Монумент Слави, після демонтажу всіх конструкцій", - йдеться на сайті.
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Рішення про "вжиття заходів щодо усунення аварійності Монумента бойової слави Радянських Збройних сил на вул.Стрийській" було прийнято ще взимку 2018 року.
Йдеться про стелу, висотою 30 метрів, де були виявлені гостро аварійні елементи. Демонтаж стели розпочали у 2019 році.
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